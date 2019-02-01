В Петербурге собираются смягчить закон о митингах

СЕГОДНЯ 14:26 2019-02-01T14:26:03+03:00

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Гражданское общество Петербурга одно из самых активных по всей стране. Жители города нередко выходят на улицы для того, чтобы выразить свое мнение, протест или защитить природу. В связи с этим депутаты Северной столицы предложили демократизировать закон о митингах. Проще говоря, сделать его мягче и создать более доступные условия для горожан. Данная инициатива была озвучена в пятницу, 1 февраля, на заседании парламентского комитета по законодательству.

- Правительство Петербурга определит не менее восьми гайд-парков, площадок, где разрешено проводить митинги без предварительного согласования, - говорится в тексте документа.

Также депутаты предлагают увеличить максимальное количество участников публичных акций, которые не требуют согласования, с 200 до 500 человек. Еще одним изменением в городском законе о митингах станет введение временного ограничения на проведение мероприятий.

- По утрам и вечерам улицы города забиты пробками. Чтобы организаторы не усугубили дорожную обстановку, предлагаем ввести запрет на митинги с 7:30 до 9:30 и с 17:30 до 20:00, - пояснил депутат ЗакСа Денис Четырбок.

Что касается информирования властей о предстоящих акциях, эта система тоже будет упрощена. Предполагается, что сообщать о митингах организаторы будут в комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU