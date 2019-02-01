2019-02-01T14:29:18+03:00
Происшествия

СК начал проверку по видео с подростками, которые избивали бомжей

Свои «подвиги» хулиганы сняли на камеру мобильника и выложили в интернет
Петр КИБЕР
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СК начал проверку после публикации видео с избиением подростками бомжей.СК начал проверку после публикации видео с избиением подростками бомжей.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сотрудники Главного следственного управления СК РФ по Петербургу начали проверку по факту публикации в интернете роликов, на которых подростки избивают бездомных. Видеозаписи, на которых запечатлены «подвиги» малолетних изуверов, уже подняли волну возмущения в соцсетях.

- Следственными органами принят к производству материал доследственной проверки по факту публикаций в январе 2019 года видеозаписи избиения подростками неизвестных мужчин в Красносельском районе, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее в этой истории разбирались сотрудники полиции, но теперь дело передано в Следком. Теперь следователи должны установить все обстоятельства произошедшего, а также принять процессуальное решение. Другими словами, возбуждать уголовное дело или нет.

Напомним, что летом в Петербурге уже бесчинствовали подростки. Так называемая «банда АУЕ» нападала на прохожих и избивала их. Самый громкий случай произошел в Таврическом саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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