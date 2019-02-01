2019-02-01T14:57:47+03:00
Происшествия

Полиция задержала в Ленобласти подозреваемых в жестоком убийстве, а труп пока не нашли

Двое парней забили до смерти знакомого за долг в 90 тысяч рублей
Лилия КОЗЛОВА
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Тело убитого жителя Тихвина полиция пока что не нашлаТело убитого жителя Тихвина полиция пока что не нашлаФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Полиция Тихвинского района Ленинградской области задержала двух подозреваемых в жестоком убийстве 24-летнего мужчины в ноябре прошлого года. Об исчезновении молодого человека в начале декабря заявил его отец, который сообщил, что с ноября не получал вестей от сына. При этом тело погибшего следователи пока что не нашли.

- Сотрудники уголовного розыска задержали двух граждан, в возрасте от 24 до 26 лет. Именно они подозреваются в том, что убили 24-летнего жителя Тихвина из-за долга в 90 тысяч рублей перед компанией знакомых, - сообщила пресс-служба МВД Петербурга и Ленобласти.

По версии следствия, в ночь на 10 ноября 2018 года подозреваемые жестоко избили ногами и деревянной битой несчастного парня. Удары наносили по телу и голове. После таких травм молодой человек скончался. Бездыханное тело мужчины спрятали.

На данный момент продолжаются поиски тела, а также расследование преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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