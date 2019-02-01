2019-02-01T15:05:29+03:00
Происшествия

На Передовиков водитель «Шевроле» припарковался «как альпинист»

Автомобиль залетел на двухметровый сугроб и чудом не перевернулся
Петр КИБЕР
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В Красногвардейском районе Петербурга водитель припарковался на сугробе. Фото: vk.com/spb_todayВ Красногвардейском районе Петербурга водитель припарковался на сугробе. Фото: vk.com/spb_today
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Вслед за мастером парковки со 2-го Муринского проспекта, возомнившего себя лыжником, в Петербурге нашелся автомобилист-альпинист. Он умудрился загнать свою легковушку боком на двухметровый сугроб.

- На улице Передовиков удачно приземлился «Шевроле», - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Как только фото инцидента появилось в соцсетях, пользователи тут же начали соревноваться в остроумии.

- Бросил вызов гравитации. Не долетел до Хогвартса. Жить захочешь – не так раскорячишься. Царь горы, - поиронизировали петербуржцы.

Но, если отвлечься от шуток, то причина ДТП, скорее всего, заключается в превышении скорости обледенелых дорогах. Январь 2019 года уже побил все рекорды по количеству аварий. И счастье, что никто не пострадал в этой.

Напомним, что сегодня один петербургский автомобилист уже чудом избежал гибели, когда коммунальщики сбросили на капот его машины глыбу льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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