На Передовиков водитель «Шевроле» припарковался «как альпинист»
Вслед за мастером парковки со 2-го Муринского проспекта, возомнившего себя лыжником, в Петербурге нашелся автомобилист-альпинист. Он умудрился загнать свою легковушку боком на двухметровый сугроб.
- На улице Передовиков удачно приземлился «Шевроле», - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Как только фото инцидента появилось в соцсетях, пользователи тут же начали соревноваться в остроумии.
- Бросил вызов гравитации. Не долетел до Хогвартса. Жить захочешь – не так раскорячишься. Царь горы, - поиронизировали петербуржцы.
Но, если отвлечься от шуток, то причина ДТП, скорее всего, заключается в превышении скорости обледенелых дорогах. Январь 2019 года уже побил все рекорды по количеству аварий. И счастье, что никто не пострадал в этой.
Напомним, что сегодня один петербургский автомобилист уже чудом избежал гибели, когда коммунальщики сбросили на капот его машины глыбу льда.
ИСТОЧНИК KP.RU