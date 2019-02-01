Под Кингисеппом мужчина насмерть забил пенсионера дверью

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-01T15:25:06+03:00

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Дикое по своей жестокости преступление произошло в деревне Косколово под Кингисеппом. В пьяном угаре, мужчина, поссорившись со своим собутыльником, забил того насмерть дверью.

- По данным следствия, 30 января 2019 года двое местных жителей в частном жилом доме, вместе распивали напитки. В какой-то момент возник конфликт и хозяин принялся избивать пожилого гостя, - сообщает пресс-служба Управления Следкома по Ленинградской области.

Сначала 56-летний мужчина колотил пенсионера руками и ногами, а когда тот упал в дверном проеме, продолжил избивать дверью. В конце концов ярость отступила и хозяин вызвал скорую помощь. Врачи успели приехать и забрать пострадавшего, но по дороге в больницу 65-летний пострадавший умер.

В тот же день полиция задержала подозреваемого. Сейчас мужчина задержан, а по факту смерти пенсионера возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

ИСТОЧНИК KP.RU