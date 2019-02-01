Крупье из подпольного казино Петербурга попала на скамью подсудимых

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-01T15:44:57+03:00

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В Петербурге за работу крупье в подпольном казино местная жительница попала под суд. Женщина вместе со своими знакомыми организовала незаконный игорный клуб, в котором желающие играли на деньги в азартные игры.

- Обвиняемая, а также ранее осужденные трое человек, организовали подпольное казино. Между всеми ними были распределены роли – кто-то был руководителем, кто-то крупье, - сообщили в прокуратуре Петроградского района Петербурга.

Подсудимая занималась тем, что выступала в роли крупье в игре покер. Она тасовала карты в колоде, раздавала их игрокам, следила за очередностью ходов и соблюдением правил игры. За это женщина получала 400 рублей в час.

Сейчас уголовное дело в отношении крупье направлено в суд, где оно будет рассмотрено по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU