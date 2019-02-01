Ослепленный солнцем водитель сбил двух школьников в Сестрорецке

СЕГОДНЯ 16:04 2019-02-01T16:04:52+03:00

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Так выходит, что, то снег мешает водителям безопасно управлять автомобилем, то дождь. А теперь еще и солнце. В петербургском Сестрорецке днем, 31 января, иномарка снесла двух школьников на пешеходном переходе. Как объяснил водитель – его ослепило солнце, поэтому он не заметил детей.

- Авария произошла около двух часов дня в четверг, 31 января, в Курортном районе Петербурга. Водитель-пенсионер ехал на иномарке «Тойота Камри» по улице Воскова в сторону улицы Мосина. На площади Свободы в районе второго дома он наехал на двух маленьких пешеходов на переходе, - сообщается в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург».

Под колесами иномарки оказались брат с сестрой, которые возвращались из школы. Первоклассник и семиклассница отделались ссадинами и ушибами.

Сам водитель в момент ДТП был трезвый. По его словам, именно солнце сыграло с ним опасную «шутку».

ИСТОЧНИК KP.RU