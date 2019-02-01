Организаторы теракта в Петербургском метро готовили второй взрыв

СЕГОДНЯ 17:27 2019-02-01T17:27:26+03:00

Еще одной трагедии не произошло, так как бомба была изъята у подозреваемых во время задержания

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Члены группировки, которые утроили теракт в Петербургском метро 3 апреля 2017 года, готовили еще один взрыв в общественном месте. Благо второй трагедии не произошло, так как самодельную бомбу обнаружили и изъяли до того, как организаторы успели привести свой план в действие.

- В апреле 2017 года члены преступной группы изготовили взрывное устройство, для того, чтобы совершить еще один теракт в Петербурге. Однако исполнить его не смогли, так как 5 апреля бомба была обнаружена по месту проживания фигурантов во время из задержания, - сообщили в генпрокуратуре России.

Напомним, что трагедия в Петербургском метро произошла днем 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Смертник привел в действие бомбу. От взрывной волны погибли 15 человек, 67 получили ранения. Сам террорист скончался на месте.

Генеральная прокуратура России направила дело о теракте в Московский окружной военный суд. Обвинения предъявлены 11-ти членам террористической группировки.

ИСТОЧНИК KP.RU