Организаторы теракта в Петербургском метро готовили второй взрыв
Члены группировки, которые утроили теракт в Петербургском метро 3 апреля 2017 года, готовили еще один взрыв в общественном месте. Благо второй трагедии не произошло, так как самодельную бомбу обнаружили и изъяли до того, как организаторы успели привести свой план в действие.
- В апреле 2017 года члены преступной группы изготовили взрывное устройство, для того, чтобы совершить еще один теракт в Петербурге. Однако исполнить его не смогли, так как 5 апреля бомба была обнаружена по месту проживания фигурантов во время из задержания, - сообщили в генпрокуратуре России.
Напомним, что трагедия в Петербургском метро произошла днем 3 апреля 2017 года в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Смертник привел в действие бомбу. От взрывной волны погибли 15 человек, 67 получили ранения. Сам террорист скончался на месте.
Генеральная прокуратура России направила дело о теракте в Московский окружной военный суд. Обвинения предъявлены 11-ти членам террористической группировки.
ИСТОЧНИК KP.RU