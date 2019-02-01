Директор салона красоты в Петербурге заплатит за ожог зоны «глубокое бикини» клиентки

СЕГОДНЯ 18:43 2019-02-01T18:43:44+03:00

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Пушкинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении генерального директора салона красоты, клиентка которого получила ожоги вместо красивой фотоэпиляции.

- Инцидент произошел 27 марта 2018 года. В салон пришла клиентка с рекламным купоном и воспользовалась услугой – фотоэпиляция зоны «глубокое бикини» и верхней губы на лице. Однако вместо гладкой кожи женщина получила ожоги второй степени, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии обвинения, директор салона знала, что у центра нет медицинской лицензии на проведение такого рода процедуры. При этом она распространяла купоны на фотоэпиляцию, чтобы привлечь клиентуру.

Ранее косметолога, которая обожгла клиентку, осудили. Ее приговорили к штрафу в пятьдесят тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU