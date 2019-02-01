Петербуржец избил прохожего, сделавшего ему замечание

СЕГОДНЯ 20:12 2019-02-01T20:12:27+03:00

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В Центральном районе Петербурга несдержанный мужчина напал на прохожего, который мимоходом сделал ему замечание. Инцидент произошел около одиннадцати часов вечера в среду, 30 января, на Лиговском проспекте. Драку разнимали сотрудники Росгвардии.

- 28-летний мужчина расклеивал объявления около дома 123 по Лиговскому проспекту, когда 33-летний прохожий сделал замечание. Расклейщику эти слова очень не понравились, реакция его была неадекватная. Он накинулся на человека и начал его избивать, - сообщили в вневедомственной охране.

Драку увидели прохожие и поспешили обратиться в правоохранительные органы. На место бытро прибыли сотрудники Росгвардии, разняли мужчин и задержали нападавшего. После расклейщика отправили в полицию, а вот прохожий попал в Мариинскую больницу с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU