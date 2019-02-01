Водитель «Лексус» избил другого автомобилиста на Варшавской улице в Петербурге

СЕГОДНЯ 20:56 2019-02-01T20:56:30+03:00

Мужчина напал на сидевшего в «легковушки», после развернулся и уехал [видео]

Изменить размер текста: A A

Под конец рабочей недели некоторе жители Петербурга становятся излишне нервными и агрессивными. Днем в пятницу, 1 февраля, на Варшавской улице в Московском районе Северной столице произошел инцидент. Водитель черного джипа марки «Лексус» напал на другого водителя «легковушки» и начал его избивать. Разнимать автомобилистов пришлось прохожим. Один из очевидцев снял драку на видео.

- Рукоприкладство не одобряю. Но вопрос, что сделал водитель легковой машины до этого?, - заинтересовались петербуржцы в социальных сетях, после просмотра видео.

На кадрах видно, как на узкой дороге с двумя полосами движения стоят белая «легковушка» и черный джип. Возле светлого автомобиля со стороны водительского места некий мужчина в красной куртке пытается вытащить из машины человека, периодически пиная его ногами. Через какое-то время из «Лексус» вышла пассажирка и попыталась увести разъяренного мужчину. Увидев это, на помощь ей подоспели прохожие. В итоге водитель черной иномарки все же сел в машину, развернулся и уехал.

Водитель "Лексус" напал на автомобилиста в Петербурге .

Один из участников обсуждения видео в социальной сети узнал водителя «Лексус». Он рассказал, что однажды уже встречался с ним на дороге. Тогда джип «подрезал» его так, что он чуть не улетел на обочину.

Очевидцы посоветовали пострадавшему водителю взять опубликованное видео и обратиться в полицию, для того, чтобы по закону решить конфликт.

ИСТОЧНИК KP.RU