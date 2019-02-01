Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
Теннисистка уступила своей соотечественнице Вере Звонаревой
Касаткина выбыла из теннисного турнира в Петербурге Фото: WTA
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Турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года проходит очень напряженно и неожиданно для многих болельщиков. Сегодня, 1 февраля, первая каретка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале своей соотечественнице Вере Звонаревой. Встреча спортсменок длилась 1 час 47 минут.
- Матч четвертьфинала турнира в Петербурге закончился со счетом 6:3, 7:6, 7:3, - гласят итоги встречи.
Вера Звонарева вышла в полуфинал, где встретится с хорватской спортсменкой Донной Векич.
Напомним, что ранее Касаткина автоматически вышла в четвертьфинал после того, как Мария Шарапова снялась с турнира из-за травмы плеча.
ИСТОЧНИК KP.RU