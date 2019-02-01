Под Воркутой построили две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России

1 Февр. 21:55 2019-02-01T21:55:49+03:00

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Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», который входит в ГК «Россети», построил под Воркутой две линии мощностью в 110 кВ для электроснабжения объектов воздушно-космических сил Министерства обороны России. Один из них - надгоризонтная радиолокационная станция нового поколения «Воронеж», которая способна обнаруживать космические и аэродинамические цели, в том числе баллистические и крылатые ракеты на дальности до 6000 километров.

- Для подключения стратегического объекта всего за 14 месяцев энергетики построили 31 километр линий электропередачи и заменили 2 км провода на действующей линии 110 кВ, - сообщили в пресс-службе организации.

Общая стоимость проекта - 325 миллиона рублей. При этом он является уникальным в условиях Заполярья. При строительстве линий такой мощности впервые применены стальные многогранные опоры. Установлены 226 решетчатых и многогранных опор с усиленными фундаментами, рассчитанными на эксплуатацию в районах вечной мерзлоты. Проектировщики специально увеличили толщину стенок конструкций, чтобы эта модификация могла выдержать сильные порывы ветра до 40 метров в секунду и слой гололеда до 30 миллиметров на опоре.

ИСТОЧНИК KP.RU