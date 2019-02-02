«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-02T10:26:42+03:00

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В петербургском футбольном клубе «Зенит» пополнение. Колумбийский полузащитник Вилмар Барриос перешел к «сине-бело-голубым» из команды «Боки Хуниорс». Контракт рассчитан на 4,5 года. Футболист уже прибыл в расположение команды, познакомился со всеми спортсменами и даже провел первую тренировку, сообщается на сайте клуба. Первым на поле его встретил главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

- Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель — как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе, - выразил радость в связи с переходом Барриос.

25-летний футболист в этом сезоне уже сыграл шесть матчей в чемпионате Аргентины. По его же словам, перед переходом в «Зенит» он посоветовался со своими друзьями, которые уже играют в российских клубах, а также вспомнил свои впечатления о стране после Чемпионата мира.

- У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение, - добавил Барриос.

ИСТОЧНИК KP.RU