2019-02-02T11:40:06+03:00
Общество

Смольный хочет купить видеокамеры на 30 миллионов рублей

В Петербурге объявлен аукцион на закупку более трех тысяч камер видеонаблюдения и карт памяти
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Смольный хочет купить более трех тысяч камер видеонаблюденияСмольный хочет купить более трех тысяч камер видеонаблюденияФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Петербурге могут появиться новые IP-камеры. ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» открыла аукцион на закупку более трех тысяч камер для видеонаблюдения, а также карт памяти. Стоимость одного устройство правительство оценивает не более, чем в девять тысяч рублей.

- За более трех тысяч IP-камер Смольный готов заплатить 30,3 миллиона рублей. Также требуются 600 карт памяти, общей стоимостью до 239 тысяч рублей, - говорится в заявке на портале госзакупок.

Похоже, что Смольный собирается пополнить свои запасы камер. Однако в документации не указано, на что пойдет такое большое количество устройств. Аукцион продлится до 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петербург и Ленобласть надвигается метель с дождем
У сотрудницы петербургского музея угнали «Порш» за 4,5 миллиона рублей
«Паркуюсь как хочу»: автомобилисты Петербурга жалуются на каршеринг
BMW «впечатала» женщину в стену в Петроградском районе
Травмированная в школе первоклассница оказалась в больнице Петербурга
«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса
Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег
Под Воркутой построили две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Водитель «Лексус» избил другого автомобилиста на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржец избил прохожего, сделавшего ему замечание