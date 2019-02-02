Смольный хочет купить видеокамеры на 30 миллионов рублей
В Петербурге могут появиться новые IP-камеры. ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» открыла аукцион на закупку более трех тысяч камер для видеонаблюдения, а также карт памяти. Стоимость одного устройство правительство оценивает не более, чем в девять тысяч рублей.
- За более трех тысяч IP-камер Смольный готов заплатить 30,3 миллиона рублей. Также требуются 600 карт памяти, общей стоимостью до 239 тысяч рублей, - говорится в заявке на портале госзакупок.
Похоже, что Смольный собирается пополнить свои запасы камер. Однако в документации не указано, на что пойдет такое большое количество устройств. Аукцион продлится до 11 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU