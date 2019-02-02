Травмированная в школе первоклассница оказалась в больнице Петербурга

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-02T12:07:00+03:00

В Петербурге первоклассница попала в больницу с травмами Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В отделение полиции Приморского района Петербурга в пятницу, 1 февраля, из местной больницы поступило сообщение о госпитализации семилетней девочки. Врачи обнаружили у ребенка различные травмы. Теперь следственные органы выясняют, откуда у школьницы синяки и ссадины.

- Семилетняя девочка, ученица первого класса оказалась в больнице с различными травмами, - сообщили в главном управлении МВД.

Врачи больницы оказали первокласснице медицинскую помощь, осмотрели травмы, выписали лечение и отпустили с родителями домой. Какие именно травмы получил ребенок, не уточняется. Однако, по предварительной версии, оказалась в больнице девочка после того, как получила травмы в школе. Было ли это избиение, либо же она повредилась на уроках, выяснит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU