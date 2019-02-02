2019-02-02T12:36:49+03:00
Происшествия

BMW «впечатала» женщину в стену в Петроградском районе

С места аварии пешехода увозили на носилках
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге BMW сбила пешехода на тротуареВ Петербурге BMW сбила пешехода на тротуареФото: СОЦСЕТИ
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Утром в субботу, 2 февраля, в Петроградском районе Петербурга иномарка сбила женщину. Инцидент произошел на Большой Пушкарской улице около одиннадцати часов утра. Прибывшие на место медики госпитализировали пешехода на носилках.

- Водитель за рулем автомобиля BMW «впечатал» женщину в стену, - сообщили очевидцы ДТП в социальной сети.

Как именно произошел наезд машины на женщину, не уточняется. Свидетели аварии сообщают, что автомобиль могло занести на плохо расчищенной дороге. Вполне вероятно, что водитель не справился с управлением, вылетел на тротуар, врезался в угол здания, при этом задев пешехода, которая шла по улице.

Пострадавшая женщина с места ДТП самостоятельно уйти не смогла. На фото, которые опубликованы в сети видно, что она лежит на спине возле дома, а медики помогают ей перебраться на носилки. Какие именно травмы получила пешеход, пока не уточняется. С причинами аварии разберутся инспекторы дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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