«Паркуюсь как хочу»: автомобилисты Петербурга жалуются на каршеринг

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-02T13:05:39+03:00

Изменить размер текста: A A

С появлением в Петербурге каршеринга многие жители города выдохнули, так как аренда автомобиля стала доступнее, а вот некоторые автомобилисты наоборот ополчились. Не редко появляются сводки о ДТП с участием машин каршеринга. А в условиях заснеженной зимы, участились жалобы на недобросовестно припаркованные арендованные автомобили, которые мешают остальным участникам движения.

- Как бороться с такими персонажами, - задаются вопросом петербургские автомобилисты. – Если пользуетесь, паркуйте машину по правилам. Нормальным людям не заехать, не проехать, не припарковаться по-человечески, - возмущаются автовладельцы в сети.

Буквально за одно только утро, 2 февраля, в сети появилось как минимум три жалобы с фотографиями, на которых каршеринговые автомобили брошены вдоль дорог, либо оставлены на проезде, либо так, что соседние машины оказываются в ловушке между каршеринговым авто и сугробами.

Автомобиль каршеринга брошен в сугробеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

- И снова «деликосяк». Машина на улице Подвойского увязла в сугробе, торчит на проезжую часть, а переднее колесо повисло в воздухе, - сообщили очевидцы.

Этой зимой в Петербурге и так достаточно проблем на дорогах со снегом, из-за которого и ездить тяжело, и парковочное место не всегда можно найти. Петербуржцы просят, чтобы клиенты каршеринга относились более ответственно к аренде авто и уважили других автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU