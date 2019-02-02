У сотрудницы петербургского музея угнали «Порш» за 4,5 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-02-02T13:36:14+03:00

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В Петербурге у сотрудницы одного из музеев города угнали автомобиль. И не просто машину, а «Порш Макан» стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Сейчас полиция города проводит проверку и выясняет, кто украл элитную иномарку.

- Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля. Автомобиль был припаркован возле дома 17 по набережной канала Грибоедова в Центральном районе Петербурга, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Угонщики сработали очень быстро. «Порш Макан» пропал всего за 20 минут в период с 18:00 до 18:20. Владелица машины – 27-летняя сотрудница музея. После того, как она не обнаружила автомобиль на оставленном месте, сразу же обратилась за помощью к хранителям правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU