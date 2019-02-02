2019-02-02T13:36:14+03:00
Происшествия

У сотрудницы петербургского музея угнали «Порш» за 4,5 миллиона рублей

Дорогостоящую иномарка пропала с канала Грибоедова за 20 минут
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Полиция Петербурга разыскивает угнанный "Порш Макан" за 4,5 миллиона рублейПолиция Петербурга разыскивает угнанный "Порш Макан" за 4,5 миллиона рублейФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Изменить размер текста:

В Петербурге у сотрудницы одного из музеев города угнали автомобиль. И не просто машину, а «Порш Макан» стоимостью в 4,5 миллиона рублей. Сейчас полиция города проводит проверку и выясняет, кто украл элитную иномарку.

- Инцидент произошел в пятницу, 1 февраля. Автомобиль был припаркован возле дома 17 по набережной канала Грибоедова в Центральном районе Петербурга, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Угонщики сработали очень быстро. «Порш Макан» пропал всего за 20 минут в период с 18:00 до 18:20. Владелица машины – 27-летняя сотрудница музея. После того, как она не обнаружила автомобиль на оставленном месте, сразу же обратилась за помощью к хранителям правопорядка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Петербург и Ленобласть надвигается метель с дождем
«Паркуюсь как хочу»: автомобилисты Петербурга жалуются на каршеринг
BMW «впечатала» женщину в стену в Петроградском районе
Травмированная в школе первоклассница оказалась в больнице Петербурга
Смольный хочет купить видеокамеры на 30 миллионов рублей
«Зенит» поприветствовал нового игрока Вильмара Барриоса
Погода на 2 февраля в Петербурге: На выходных будет тепло и небольшой снег
Под Воркутой построили две ЛЭП для радиолокационной станции ракетного щита России
Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла в четвертьфинале St. Petersburg Ladies Trophy
В Петербурге появился стрит-арт, посвященный краже картины Куинджи «Ай-Петри.Крым»
Водитель «Лексус» избил другого автомобилиста на Варшавской улице в Петербурге
Петербуржец избил прохожего, сделавшего ему замечание