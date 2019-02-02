2019-02-02T13:58:12+03:00
Общество

На Петербург и Ленобласть надвигается метель с дождем

В воскресение, 3 февраля, на дорогах будет сложная обстановка
Лилия КОЗЛОВА
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В воскресение, 3 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидается метельВ воскресение, 3 февраля, в Петербурге и Ленобласти ожидается метельФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
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Только вроде бы в Петербурге и области стал меньше выпадать снег, потеплело, как снова надвигается непогода. В воскресение, 3 февраля, в Северной столице и Ленобласти ожидается метель. Причем не просто снежная, а вместе с дождем.

- Днем 3 февраля местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега с дождем, метель, гололед. На дорогах надо быть осторожно, будет сложная обстановка, - сообщила пресс-служба МЧС 47-го региона.

Из-за метели повышается вероятность повреждения на ЛЭП, ТП и линиях связи. Возможны нарушения жизнеобеспечения населения в связи с авариями на объектах электроснабжения.

Также в связи с потеплением, жителям города лучше всего не выходить на подтаявший лед. Есть возможность провала людей и техники на реках и водоемах. В восточной части Финского залива возможен отрыв припая в районе Озерков и прикромочной части припая в районе Сестрорецкой отмели. На Ладожском озере такая же ситуация. Поэтому рыбакам и любителям прогулкам по льду на этих выходных лучше выбрать другое развлечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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