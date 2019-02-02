Под Кингисеппом мужчина убил собутыльника трубой

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-02T15:06:47+03:00

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Чрезмерное употребление алкоголя не только негативно влияет на организм человека, но и на его судьбу. Под Кингисеппом в Ленинградской области один собутыльник до смерти забил трубой другого. Инцидент произошел в среду, 30 января. Что стало причиной конфликта, не уточняется, а возможно и не особо важно. Произошло все в алкогольных парах.

- Утром в среду, 30 января, двое мужчин 56-ти и 65-ти лет выпивали дома у первого в деревне Косколово в Кингисеппском районе. По ходу того, как алкоголя в организме каждого становилось больше, накапливалась и агрессия. В итоге мужчины поссорились, - сообщается в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербург».

56-летний хозяин жилья решил разрешить конфликт по-своему. Схватил металлическую трубу и ударил ею прямо по голове своего гостя. От этого 65-летний мужчина скончался на месте.

Увидев бездыханное тело, пьяный хозяин сбежал, бросив труп и орудие убийства на месте. Но находиться на свободе ему пришлось не долго. На следующий же день, 31 января, его задержали.

ИСТОЧНИК KP.RU