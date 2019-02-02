2019-02-02T15:29:24+03:00
Происшествия

Свадебная машина попала в ДТП в Петербурге, не доехав до ЗАГСа

Жених и невеста разбираются с последствиями аварии на Новочеркасском проспекте
Лилия КОЗЛОВА
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Свадебный автомобиль попал в ДТП на Новочеркасском проспекте в ПетербургеСвадебный автомобиль попал в ДТП на Новочеркасском проспекте в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Первый день семейной жизни для одной пары в Петербурге начался с происшествия. Автомобиль марки «Киа», украшенный свадебными ленточками, попал в ДТП на Новочеркасском проспекте в Красногвардейском районе города в субботу, 2 февраля. Все живы. Но жениху и невесте пришлось задержать праздник, для того, чтобы разобраться с последствиями аварии.

- Свадьба и ГАИ – это что-то новенькое, - отметили свидетели инцидента в социальной сети. – Невесту не довезли до ЗАГСа.

Два автомобиля столкнулись прямо посередине проспекта около часа дня, перекрыв при этом трамвайные пути. Рядом с машиной стоит невеста в белом платье и решает уже первые проблемы, в которые попала новая семья.

О пострадавших сообщений нет. Увы, из-за аварии молодоженам пришлось задержаться. Достоверно не известно, спешили ли они в ЗАГС или уже на банкет. Но хочется надеяться, что ДТП – это не дурной знак, а единственная проблема, которая будет в этом браке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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