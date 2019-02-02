В Петербурге прикрыли два борделя с проститутками

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-02T15:53:28+03:00

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На днях сотрудники МВД Петербурга провели проверочные мероприятия и обнаружили в городе два притона для занятия проституцией. Бордели находились в Московском и Фрунзенском районах Северной столицы. В отношении всех сотрудниц «самой древней профессии» были составлены административные протоколы.

- Когда полиция появилась в квартире в доме 7 на площади Чернышевского в Московском районе, там находилась женщина, которая оказывала интимные услуги за деньги, - сообщила пресс-служба МВД Петербурга.

Также правоохранители наведались в бордель в доме 94 на Бухарестской улице во Фрунзенском районе. Там из «персонала» находились четыре проститутки, а также женщина-администратор.

Теперь все эти заведения прекратили свою деятельность.

ИСТОЧНИК KP.RU