Мужчина с полкило амфетамина разгуливал по Петербургу

СЕГОДНЯ 16:28 2019-02-02T16:28:42+03:00

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В Невском районе Петербурга полиция задержала мужчину с крупной партией наркотиков. Это произошло в пятницу, 1 февраля. 35-летний мужчина шел по улице, когда его остановили сотрудники правопорядка. Обыскав его, они нашли почти что полкилограмма психотропного вещества.

- У дома по улице Бабушкина в Невском районе Петербурга полицейские задержали 35-летнего мужчину, у которого изъяли два пакета с порошком светлого цвета, - сообщили в ГУ МВД по Северной столице.

Оправив содержимое свертков на экспертизу, правоохранители выяснили, что этот порошок – наркотик амфетамин. При взвешивании оказалось, что в пакетах находилось 494,3 грамма вещества.

Разгуливающего с наркотиками мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение психотропного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU