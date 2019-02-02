Пожар на Петроградской не тронул людей, но не пощадил животных

СЕГОДНЯ 16:48 2019-02-02T16:48:26+03:00

Два кота не выжили после возгорания в квартире на Малом проспекте в Петербурге

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В пятницу, 1 февраля, в Петроградском районе Петербурга произошел пожар. Огонь вспыхнул в 14:47 в одной из квартир в доме на Малом проспекте. К сожалению, не обошлось без жертв. Люди в пожаре не пострадали, а вот спасти двух котов не удалось.

- Пожар произошел в доме 72 на Малом проспекте в трехкомнатной квартире. Спасатели в течение двух часов тушили огонь. В результате в квартире в коридоре и одной из комнат обгорела обстановка на площади 12 квадратных метров, - сообщила пресс-служба МЧС Петербурга.

По словам очевидцев, все люди живы и здоровы. Но животным в пожаре не повезло. Спасатели вынесли из горящего дома двух кошек. Их пытались откачать, но, к сожалению, все усилия оказались напрасными. Коты погибли.

В тушении пожара принимали участие три единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU