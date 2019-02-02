2019-02-02T20:10:18+03:00
Происшествия

На Большевиков прорвало трубу и 500 домов остались без отопления

Коммунальщики с самого утра пытаются устранить аварию [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Коммунальщики в течение нескольких часов пытаются справиться с аварией на проспекте Большевиков Фото: очевидецКоммунальщики в течение нескольких часов пытаются справиться с аварией на проспекте Большевиков Фото: очевидец
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Трубопровод на проспекте Большевиков в Невском районе Петербурга снова лопнул. Утром 2 февраля 2019 года во время планового объезда специалиста «Теплосети» обнаружили парение во дворе рядом с домом 18. При проверке оказалось, что на подающем трубопроводе диаметром 1000 миллиметров есть дефект. Это уже не первый раз, когда именно на этом участке происходит коммунальная авария.

- Для того, чтобы предотвратить более серьезные нарушения в период низких температур в Петербурге, с 11:30 2 февраля до 17:30 3 февраля будут производиться ремонтные работы по замене ненадежного участка, - сообщили в пресс-службе «Теплосети».

А пока аварийные бригады занимаются ремонтом и заменяют трубы, в 485 зданиях, которые находятся в округе, практически нет отопления. Горячая вода подается в полном объеме, а теплоснабжение – по резервной схеме. Благо на улице потеплело. Сегодня в Петербурге минус 1-3 градуса по Цельсия. Завтра, 3 февраля, синоптики прогнозируют «ноль».

В Санкт-Петербурге на проспекте Большевиков произошел прорыв трубопровода.

Надо отметить, что трубопровод на Большевиков уже имеет дурную славу. Предыдущая коммунальная авария произошла 8 января. Тогда кипяток, хлынувший из трубопровода, ошпарил женщине ногу. А все движение на этом участке пути парализовало, дорога превратилась в бурлящую реку.

Ранее злополучный трубопровод петербуржцы успели окрестить «трубой имени Беглова». Временно исполняющий обязанности губернатора Северной столицы уже дважды приезжал на проспект Большевиков, чтобы проинспектировать ход работ.

- Это не труба Беглова, которую уже успели так окрестить. Это тяжелое наследство, доставшееся Беглову, - подчеркнул врио губернатора, пообещав на следующий год заменить весь 5-километровый участок теплотрассы.

В 2019 году «Теплосеть» планирует выполнить ряд работ на данной тепломагистрали, чтобы повысить ее надежность. В первую очередь – это перевод на временные схемы теплоснабжения участков тепловых сетей с наибольшим сроком эксплуатации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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