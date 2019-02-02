2019-02-02T18:42:01+03:00
Спорт

Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге

В финал выйдет хорватская спортсменка Донне Векич
Лилия КОЗЛОВА
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Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в ПетербургаЗвонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в ПетербургаФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге, 2 февраля, состоялся матч полуфинала турнира St. Petersburg Ladies Trophy 2019 года между теннисистками Верой Звонаревой и Донне Вечик. Россиянка потерпела поражение и уступила восьмой ракетке турнира.

- Вера Звонарева выбыла из борьбы за финал турнира в Петербурге. Встреча между россиянкой и хорваткой продолжалась 1 час 10 минут и закончилась со счетом 2:6, 2:6, - гласят итоги матча.

Теперь в финале турнира, призовой фонд которого превышает 755 тысяч долларов, встретятся Векич и представительницы Нидерландов Кики Бертенс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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