Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы

СЕГОДНЯ 19:36 2019-02-02T19:36:06+03:00

Комитет по образованию Петербурга проверит слова девочки о том, что ее избила учительница Фото: Ольга АНДРЕЕВА

Девочка рассказала, что на нее напала учительница на продленке

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Комитет по образованию Петербурга начал проверку случая с травмированием семилетней девочки в коррекционной школе №13 в Приморском районе города. Как стало ранее известно, девочка 1 февраля обратилась в поликлинику, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы. По словам первоклассницы, увечья ей нанесла учительница.

- Комитет по образованию проверяет информацию о травме, полученной учащейся первого класса коррекционной школы номер 13 Приморского района. По предварительным данным, девочка получила травму 31 января, а первого февраля сотрудники школы обратили внимание на следы ушиба и сообщили об этом родителям, - сообщили в ведомстве.

Сейчас в школе началось служебное расследование, а также проверка правоохранительных органов. В случае, если версия о том, что учительница избила девочку, подтвердится, то педагога немедленно уволят из школы.

ИСТОЧНИК KP.RU