Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы
Комитет по образованию Петербурга начал проверку случая с травмированием семилетней девочки в коррекционной школе №13 в Приморском районе города. Как стало ранее известно, девочка 1 февраля обратилась в поликлинику, где врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы. По словам первоклассницы, увечья ей нанесла учительница.
- Комитет по образованию проверяет информацию о травме, полученной учащейся первого класса коррекционной школы номер 13 Приморского района. По предварительным данным, девочка получила травму 31 января, а первого февраля сотрудники школы обратили внимание на следы ушиба и сообщили об этом родителям, - сообщили в ведомстве.
Сейчас в школе началось служебное расследование, а также проверка правоохранительных органов. В случае, если версия о том, что учительница избила девочку, подтвердится, то педагога немедленно уволят из школы.
ИСТОЧНИК KP.RU