2019-02-02T20:05:37+03:00
Общество

В Петербурге водитель сбил пешехода, засунул его в багажник и скрылся

Оказалось, что это был розыгрыш
Лилия КОЗЛОВА
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"Пранкеры" "сбили" человека и засунули его в багажник в Петербурге Фото: архив "КП""Пранкеры" "сбили" человека и засунули его в багажник в Петербурге Фото: архив "КП"
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Житель Петербурга стал свидетелем криминальной истории. Вечером в четверг, 31 января, около станции метро «Международная» он увидел, как «Мерседес» сбил пешехода. Однако вместо того, чтобы помочь пострадавшему, водитель, не долго думая, положил тело человека в багажник и скрылся с места ДТП.

- 1 февраля в полицию Фрунзенского района поступило сообщение о ДТП и похищении человека. Следователи незамедлительно начали проверку, - сообщили в ГУ МВД Петербурга.

На следующий день, 2 февраля, сотрудники полиции разыскали автомобиль. Оказалось, что он зарегистрирован на женщину. Позже выяснилось, что весь данный инцидент был инсценирован так называемыми «пранкерами», которые рассчитывали таким образом разыграть петербуржцев. Однако шутка вышла из под контроля.

Сотрудники полиции уже провели со всеми участниками «пранка» профилактическую беседу, объяснив, что так шутить нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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