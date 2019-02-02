«Леруа Мерлен» у метро «Пионерская» эвакуировали

2 Февр. 20:38 2019-02-02T20:38:41+03:00

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В субботу вечером, 2 февраля, около 18:45 посетителей строительного магазина «Леруа Мерлен» на станции метро «Пионерская» в Приморском районе Петербурга эвакуировали. Некоторые очевидцы сообщают об очередном «минировании».

- Были там в магазине, по громкоговорителю объявили, что в одном из помещений задымление и всех просят покинуть помещение. Удивила реакция людей, которые стояли дальше в очереди или «сидели» в телефонах. Толи все уже привыкли к такому, толи бесстрашные, - рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

На данный момент магазин уже работает в штатном режиме. Ни пожара, ни опасным предметов обнаружено не было.

Напомним, что на неделе в Петербурге прошла серия ложных минирований. Сообщения о «бомбе» поступали в больницы, школы, торговые центы с разницей в несколько минут.

ИСТОЧНИК KP.RU