В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов
Сейчас неизвестного ищет полиция
Полиция проводит проверкуФото: Тимур ХАНОВ
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В Петербурге неизвестный грабитель устроил налет на салон связи в Адмиралтейском районе. Мужчина в маске ворвался в магазин и стал угрожать молодому продавцу, после чего схватил телефоны с прилавка и скрылся.
- Неизвестный похитил с незакрытой витрины пять мобильных телефонов, , - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Сейчас полиция уже начала розыск неизвестного грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU