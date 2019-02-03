2019-02-03T10:32:34+03:00
Происшествия

В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов

Сейчас неизвестного ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Полиция проводит проверкуПолиция проводит проверкуФото: Тимур ХАНОВ
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В Петербурге неизвестный грабитель устроил налет на салон связи в Адмиралтейском районе. Мужчина в маске ворвался в магазин и стал угрожать молодому продавцу, после чего схватил телефоны с прилавка и скрылся.

- Неизвестный похитил с незакрытой витрины пять мобильных телефонов, , - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас полиция уже начала розыск неизвестного грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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