В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-03T10:32:34+03:00

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В Петербурге неизвестный грабитель устроил налет на салон связи в Адмиралтейском районе. Мужчина в маске ворвался в магазин и стал угрожать молодому продавцу, после чего схватил телефоны с прилавка и скрылся.

- Неизвестный похитил с незакрытой витрины пять мобильных телефонов, , - рассказывают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сумма ущерба устанавливается. В настоящее время полиция по данному факту проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сейчас полиция уже начала розыск неизвестного грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU