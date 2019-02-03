В Петербурге угнали «Кадиллак Эскалейд» и «Ленд Крузер»

СЕГОДНЯ 10:37 2019-02-03T10:37:13+03:00

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В Петербурге в полицию накануне поступили сразу два заявления об угоне дорогих иномарок. В Приморском районе неизвестные похитили «Кадиллак Эскалейд», 2016 года выпуска. 51-летний владелец оценил ущерб в 3,5 миллиона рублей.

- В этот же день в полицию обратился 27-летний мужчинас заявлением о том, что в период с 24 января по 2 февраля от дома по Богатырскому проспекту неизвестное лицо похитило его автомобиль «Ленд Крузер», 2018 года выпуска, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ущерб составил 5,6 миллионов рублей.

Сейчас полицейские уже возбудили уголовные дела по статьям "Кража. Силовики начали поиск преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU