2019-02-03T12:40:31+03:00
Общество

В Петербурге из-за прорыва трубы ограничили в тепле 677 домов

Рабочие уже устраняют аварию
Роман ЛЯЛИН
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Ночью дорогу перекрыли из-за прорыва Фото: ДТП и ЧП ПетербургаНочью дорогу перекрыли из-за прорыва Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В Санкт-Петербурге произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. На этот раз авария произошла на Полюстровском проспекте возле дома 59. Там ведут ремонт трубопровода диаметром 800 миллиметров.

- К устранению дефекта привлечено 3 аварийно-ремонтных бригады в составе 15 специалистов и 9 единиц техники, - поясняют в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». - В зоне технологического нарушения 677 зданий, у которых обеспечена замена теплоносителя, горячее водоснабжение в штатном режиме.

Устранить аварию должны к 4 февраля в 04:55. К слову, в компании призывают, если горячая вода вытекла на дорогу, не пытайтесь пройти или проехать в этом месте. Если это произошло в помещении, то стоит сразу же эвакуироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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