В Петербурге из-за прорыва трубы ограничили в тепле 677 домов
В Санкт-Петербурге произошел очередной прорыв трубы с горячей водой. На этот раз авария произошла на Полюстровском проспекте возле дома 59. Там ведут ремонт трубопровода диаметром 800 миллиметров.
- К устранению дефекта привлечено 3 аварийно-ремонтных бригады в составе 15 специалистов и 9 единиц техники, - поясняют в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». - В зоне технологического нарушения 677 зданий, у которых обеспечена замена теплоносителя, горячее водоснабжение в штатном режиме.
Устранить аварию должны к 4 февраля в 04:55. К слову, в компании призывают, если горячая вода вытекла на дорогу, не пытайтесь пройти или проехать в этом месте. Если это произошло в помещении, то стоит сразу же эвакуироваться.
ИСТОЧНИК KP.RU