2019-02-03T13:02:25+03:00
Общество

В Петербурге из-за снегопада самолеты кружат над аэропортом

По данным онлайн-табло, прибытие рейсов задерживается
Роман ЛЯЛИН
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Мощный снегопад, обрушившийся на Санкт-Петербург, осложнил жизнь не только водителям на дорогах, но и экипажам самолетов. В аэропорту, по данным онлайн-табло "Пулково", прибытие рейсов задерживается. Воздушные судна из-за непогоды кружат над городом.

- Самолет из Сочи должен был прибыть в 12:30, ожидается в 13:05, - следует из онлайн-табло "Пулково".

Рейсы также задерживаются из Нарьян Мар и Москвы. В самом аэропорту пока не прокомментировали информацию о задержках рейсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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