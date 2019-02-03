2019-02-03T13:47:43+03:00
Общество

Власти Петербурга рассказали, как в метель убирают снег в городе

На улицы вышли больше тысячи дворников
Роман ЛЯЛИН
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В Петербург пришла метельВ Петербург пришла метельФото: Олег ЗОЛОТО
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В Санкт-Петербурге 3 февраля начался небывалый снегопад. Осадками заметают улицы и дороги. Самолеты не могут приземлиться, а водителя стоят в заторах. В городе, как рассказывают синоптики, началась метель. А высота выпавшего снега может составить до 12 сантиметров.

- Дорожники задействуют более 1160 единиц техники, около 1100 дворников, - сообщают в Комитете по благоустройству Петербурга. - В очистке улиц от снега используются комбинированные дорожные машины и тракторы с плугом и щеткой, лаповые и фронтальные погрузчики, самосвалы. Всего в арсенале дорожников 15 видов техники.

Накануне, по словам чиновников, было вывезено 68 тысяч кубометров снега. Всего же в январе уже убрали 1 миллион 650 тысяч кубометров снега. Это в 4 раза больше, чем в январе 2018 года и в 6 раз больше, чем в январе 2017 года.

В городе работают две «горячие» линии: 314-60-13 и 576-14-83.

ИСТОЧНИК KP.RU

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