В Ленобласти поезд насмерть сбил двух подростков

СЕГОДНЯ 15:00 2019-02-03T15:02:57+03:00

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ЧП произошло на станции «Жихарево» Кировского района Ленинградской области. 18-летний и 15-летний подростки перебегали железнодорожные пути прямо перед несущимся поездом. Машинист, заметив юношей, стал подавать сигналы и тормозить, но избежать столкновения не удалось.

- Подростки перебегали пути в 5 метрах от регулируемого пешеходного перехода, - поясняют в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Пешеходный переход был закрыт, работали звуковые и световые сигналы оповещения. По железнодорожным путям двигался грузовой поезд. В результате двое подростков получили травмы несовместимые с жизнью.

Подростки скончались на месте. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

ИСТОЧНИК KP.RU