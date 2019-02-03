2019-02-03T15:02:57+03:00
Происшествия

В Ленобласти поезд насмерть сбил двух подростков

Парни пытались перебежать пути перед несущимся составом
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Поезд сбил двух подростковПоезд сбил двух подростковФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

ЧП произошло на станции «Жихарево» Кировского района Ленинградской области. 18-летний и 15-летний подростки перебегали железнодорожные пути прямо перед несущимся поездом. Машинист, заметив юношей, стал подавать сигналы и тормозить, но избежать столкновения не удалось.

- Подростки перебегали пути в 5 метрах от регулируемого пешеходного перехода, - поясняют в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР. - Пешеходный переход был закрыт, работали звуковые и световые сигналы оповещения. По железнодорожным путям двигался грузовой поезд. В результате двое подростков получили травмы несовместимые с жизнью.

Подростки скончались на месте. Сейчас следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Беглов после жалоб вызвал в травмпункт вице-губернатора, чтобы та разобралась с очередями
Власти Петербурга рассказали, как в метель убирают снег в городе
В Петербурге из-за снегопада самолеты кружат над аэропортом
В Петербурге из-за прорыва трубы ограничили в тепле 677 домов
В Петербурге следователи начали проверку учительницы, которая ударила первоклассницу по голове
В Петербурге угнали «Кадиллак Эскалейд» и «Ленд Крузер»
В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов
«Леруа Мерлен» у метро «Пионерская» эвакуировали
В Петербурге водитель сбил пешехода, засунул его в багажник и скрылся
Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы
На станции метро «Беговая» пропала плитка
Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге