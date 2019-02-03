2019-02-03T17:14:39+03:00
Происшествия

В Петербурге в дельфинарии произошел пожар

К счастью, никто не пострадал
Роман ЛЯЛИН
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Из дельфинария всех эвакуировали Фото: ДТП и ЧП ПетербургаИз дельфинария всех эвакуировали Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В дельфинарии Петербурга ЧП. На первом этаже здания произошло небольшое возгорание. Об этом сообщают очевидцы. На фотографиях видно, как из окна идет дым.

- Съехались пожарные и машины "скорой помощи", - рассказывают очевидцы. - Всех эвакуировали.

К счастью, в ЧП никто не пострадал. Сотрудникам дельфинария удалось самим справиться с возгоранием.

Причины ЧП сейчас выясняют сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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