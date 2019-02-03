В Петербурге в дельфинарии произошел пожар
К счастью, никто не пострадал
Из дельфинария всех эвакуировали Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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В дельфинарии Петербурга ЧП. На первом этаже здания произошло небольшое возгорание. Об этом сообщают очевидцы. На фотографиях видно, как из окна идет дым.
- Съехались пожарные и машины "скорой помощи", - рассказывают очевидцы. - Всех эвакуировали.
К счастью, в ЧП никто не пострадал. Сотрудникам дельфинария удалось самим справиться с возгоранием.
Причины ЧП сейчас выясняют сотрудники МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU