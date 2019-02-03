Создатель «Красивого Петербурга» решил баллотироваться в губернаторы

СЕГОДНЯ 17:48 2019-02-03T17:49:55+03:00

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На выборах губернатора может появиться еще один кандидат. Выдвинуть свою кандидатуру решил создатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански. По его словам, за время работы общественником ему удалось добиться больших успехов. Поэтому он решил продолжить заниматься городом уже в должности главы.

- Для меня является предметом большой гордости то, что наша деятельность в Петербурге дала пример 60-ти другим городам России, в которых появились подобные движения, - пояснил Красимир на своей странице в соцсети. - Во время общественной деятельности столкнулся с тем, что в городе существует порядка 80 насущных проблем городской среды. Сейчас у меня есть способы решения многих проблем.

Среди городских проблем Врански называет незаконные рекламу и торговлю, а также некачественную уборку.

- Собираюсь идти на выборы в команде, - пояснил Врански. - В течение месяца представлю людей, которые в дальнейшем займут места вице-губернаторов и членов правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU