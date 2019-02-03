2019-02-03T18:31:44+03:00
Происшествия

В Петербурге в аварии с автобусом погиб пассажир

Водитель иномарки влетела в ПАЗ
Роман ЛЯЛИН
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В аварии погиб пассажир легковушки Фото: ГИБДД ПетербургаВ аварии погиб пассажир легковушки Фото: ГИБДД Петербурга
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Смертельная авария произошла вечером в поселке Серово на Приморское шоссе. Водитель Kia на скорости выехала на встречную полосу и столкнулась с маршруткой ПАЗ "К-305". От мощного удара легковушку развернуло.

- В аварии пострадала сама водитель легковушки и погиб пассажир Kia, - рассказывают в УГИБДД ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - В автобусе никто не пострадал.

Сейчас в аварии разбираются сотрудники ГИБДД. Полицейские устанавливают личность водителя. Причины выезда на встречку пока неизвестны.

Легковушка вылетела на встречку Фото: ДТП и ЧП Петербурга

Легковушка вылетела на встречку Фото: ДТП и ЧП Петербурга

ИСТОЧНИК KP.RU

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