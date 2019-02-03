Полузащитник Зенит-2 перешел в «Ленинградец»
Руслану Казакову пожелали удачи в новой команде
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В футбольном клубе «Ленинградец» пополнение. К ним перешел Руслан Казаков, игравший на позиции полузащитника в Зените-2.
- Неоднократный победитель Первенства и Кубка Санкт-Петербурга,- рассказывают в футбольном клубе. - Сыграл за Зенит-м 38 матчей забил 8 голов, за Зенит-2 15 игр, 1 гол.
Руслану Казакову пожелали удачи в ной команде.
К слову, команду также пополнил защитник Василий Пинчук - воспитанник школы Локомотива (Санкт-Петербург).
ИСТОЧНИК KP.RU