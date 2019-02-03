2019-02-03T20:47:37+03:00
Происшествия

Очевидцы: В Петербурге гражданка Англии, поскользнувшись, сломала ногу

Девушку госпитализировали в больницу
Анна СВЕТЛАКОВА
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Пострадавшей помогли сотрудники полиции Фото: ДТП и ЧП ПетербургаПострадавшей помогли сотрудники полиции Фото: ДТП и ЧП Петербурга
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Приключения гражданки Англии по Петербургу обернулись ЧП. По словам горожан, девушка поскользнулась на снегу и, неудачно упав, сломала ногу. На помощь ей пришли полицейские, находившиеся неподалеку.

- Англичанка отступилась на ледяном тротуаре и сломала ногу на остановке у Эрмитажа, - сообщают очевидцы. - Сотрудники полиции, дежурившие на Дворцовой площади, оперативно вызвали медиков. И помогли загрузить пострадавшую в карету "скорой помощи".

Официальных подтверждений ЧП пока нет.

К слову, синоптики предупреждали жителей Петербурга о надивгающейся метели. За день в городе должно выпасть до 8 сантиметров снежного покрова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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