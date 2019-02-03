Очевидцы: В Петербурге гражданка Англии, поскользнувшись, сломала ногу
Приключения гражданки Англии по Петербургу обернулись ЧП. По словам горожан, девушка поскользнулась на снегу и, неудачно упав, сломала ногу. На помощь ей пришли полицейские, находившиеся неподалеку.
- Англичанка отступилась на ледяном тротуаре и сломала ногу на остановке у Эрмитажа, - сообщают очевидцы. - Сотрудники полиции, дежурившие на Дворцовой площади, оперативно вызвали медиков. И помогли загрузить пострадавшую в карету "скорой помощи".
Официальных подтверждений ЧП пока нет.
К слову, синоптики предупреждали жителей Петербурга о надивгающейся метели. За день в городе должно выпасть до 8 сантиметров снежного покрова.
ИСТОЧНИК KP.RU