Понедельник начался с оттепели: Прогноз погоды в Петербурге на 4 января

СЕГОДНЯ 07:42 2019-02-04T07:42:50+03:00

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Дождь. Первый день новой рабочей недели начинается именно с него. Несмотря на то, что февраль – тоже зима, да еще какая, в Петербург пришла оттепель. Из-за этого по карнизам стучат капли от таящего на крышах снега, а на улице моросит. Но это пока.

- 4 января в Северной столице облачно, днем сильный снегопад, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный, умеренный. Температура воздуха от -1 до +1. Атмосферное давление не изменится, - сообщается на сайте петербургского гидрометцентра.

Также синоптики предупреждают пешеходов и автомобилистов о сложной ситуации на дорогах. Кроме гололеда, уже ставшего привычным, может образоваться и снежный накат. Кроме того, снегопад снизит видимость. Чтобы не попасть в неприятности, водителям лучше снизить скорость и увеличить дистанцию. А пешеходам стоит помнить, что переходить дорогу, даже по «зебре» надо аккуратно – машину в одно мгновение не остановишь.

ИСТОЧНИК KP.RU