2019-02-04T08:31:55+03:00
Спорт

Туктамышева разделась перед «Ижсталью»

Фигуристка исполнила свой номер со «стриптизом» перед игрой петербургского «Динамо» и гостей из Ижевска
Петр КИБЕР
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Елизавета Туктамышева показала хоккеистам все свое мастерство. Фото: ХК "Динамо-СПб"/ vk.com/hcdynamospbЕлизавета Туктамышева показала хоккеистам все свое мастерство. Фото: ХК "Динамо-СПб"/ vk.com/hcdynamospb
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Туктамышева разделась. Опять. Снова на льду, но на этот раз в Петербурге и перед хоккеистами. Знаменитый номер стал разогревом перед встречей местного хоккейного клуба «Динамо» и ижевской «Ижстали». Представление прошло во дворце спорта «Юбилейный» с полным аншлагом.

Где только не блистала известная петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева. Участница и призер чемпионатов России, Европы и мировых первенств, в нынешнем сезоне известна по своему знаменитому номеру со «стриптизом», когда в ходе выступления девушка остается лишь в коротенькой юбочке и топе. Дополняет образ пилотка.

И если в первый раз зрители были шокированы откровенным выступлением, то нынче Туктамышеву ждали. И еще вопрос, на хоккей или на нее собрался полный зал. Воспитанница Алексея Мишина откатала блестяще, показав, все, что есть в ее арсенале. Зал был в восторге.

Естественно, что после такого петербургские хоккеисты не могли упасть в грязь лицом и выиграли встречу. «Динамо» победило «Ижсталь» 2:0. А вот за кого болела сама Туктамышева – загадка, ведь она, как и гости, родом из Удмуртии, хоть и живет в городе на Неве почти десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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