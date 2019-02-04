В Петербурге экстренно ввели особый режим уборки города

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-04T09:00:09+03:00

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Несмотря на все усилия коммунальных служб, Петербург так и остается неочищенным от снега. Но стихия не успокаивается и вновь готова засыпать город. Чтобы жизнь в мегаполисе окончательно не встала, власти города экстренно ввели особый режим уборки улиц.

- Мы очистили почти 80 процентов территории, но погода вмешалась, выпало до 12 см снега в разных районах, поэтому сегодня пришлось полностью перестраиваться, - приводит слова вице-губернатора Николая Бондаренко пресс-служба Смольного.

При этом чиновник говорил о снегопаде, который накрыл Петербург 2 и 3 февраля. А по прогнозу синоптиков, на понедельник, 4 числа, ожидается мощный снежный заряд, который может принести 15-сантиметровый покров.

Чтобы хоть как-то справиться с последствиями разгула стихии, власти Северной столицы вывели на улицы города всех имеющихся в наличии дворников и технику. В Смольном также призывают владельцев магазинов и крупных бизнес- и торговых центров помочь.

- Мы уже перекрыли « снежные зимы» 2010-2011 годов. Сегодня объем убранного снега составляет больше 2 миллионов тонн. К работе привлекаются все силы, которые есть, - сообщил Николай Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU