2019-02-04T09:45:13+03:00
Происшествия

В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу

А у 557-й школы, где и произошла авария, образовался почти что кратер
Петр КИБЕР
Поделиться:
В Рыбацком прорвало трубу с горячей водой. Машины во дворах затопило. Фото: vk.com/spb_todayВ Рыбацком прорвало трубу с горячей водой. Машины во дворах затопило. Фото: vk.com/spb_today
Изменить размер текста:

И вновь в Петербурге коммунальная авария. На этот раз трубу с горячей водой прорвало в Рыбацком. Все произошло около двух часов ночи 4 января. Кипяток хлынул во дворы и вытек на дороги. Залитыми оказались Караваевская улица и, частично, проспект Обуховской обороны.

- Авария на Караваевской, дом 2, со стороны школы номер 557, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что на месте прорыва образовалась промоина диаметром в пару метров, похожая больше на кратер вулкана, то напор был сильным, а диаметр аварийной трубы большим. Припаркованные рядом с местом аварии машины по колеса погрузились в горячую воду.

- Да, действительно по адресу улица Караваевская, дом 8, ночью произошел прорыв трубы теплоносителя диаметром 500 миллиметров. В настоящий момент последствия аварии практически ликвидированы, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь «Теплосети» Дмитрий Шарунов.

В зоне аварии оказались два дома. Горячая вода там есть, а тепло подается по резервной схеме. Ремонт должен завершиться до 1:00 ночи 5 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Науки две «зубные феи» ограбили стоматологию
31-летний безработный петербуржец споил и изнасиловал восьмиклассницу
В Петербурге экстренно ввели особый режим уборки города
Туктамышева разделась перед «Ижсталью»
Два человека погибли в лобовом столкновении «Нивы» и бензовоза на трассе «Кола»
Понедельник начался с оттепели: Прогноз погоды в Петербурге на 4 января
Очевидцы: В Петербурге гражданка Англии, поскользнувшись, сломала ногу
Полузащитник Зенит-2 перешел в «Ленинградец»
В Петербурге в аварии с автобусом погиб пассажир
Создатель «Красивого Петербурга» решил баллотироваться в губернаторы
В Петербурге в дельфинарии произошел пожар
Александр Беглов после жалоб вызвал в травмпункт вице-губернатора, чтобы та разобралась с очередями
В Ленобласти поезд насмерть сбил двух подростков
Власти Петербурга рассказали, как в метель убирают снег в городе
В Петербурге из-за снегопада самолеты кружат над аэропортом
В Петербурге из-за прорыва трубы ограничили в тепле 677 домов
В Петербурге следователи начали проверку учительницы, которая ударила первоклассницу по голове
В Петербурге угнали «Кадиллак Эскалейд» и «Ленд Крузер»
В Петербурге грабитель унес из салона связи пять телефонов
«Леруа Мерлен» у метро «Пионерская» эвакуировали
В Петербурге водитель сбил пешехода, засунул его в багажник и скрылся
Комитет по образованию Петербурга проверит инцидент с избиением первоклассницы
На станции метро «Беговая» пропала плитка
Звонарева проиграла в полуфинале теннисного турнира в Петербурге