В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-04T09:45:13+03:00

В Рыбацком прорвало трубу с горячей водой. Машины во дворах затопило. Фото: vk.com/spb_today

А у 557-й школы, где и произошла авария, образовался почти что кратер

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И вновь в Петербурге коммунальная авария. На этот раз трубу с горячей водой прорвало в Рыбацком. Все произошло около двух часов ночи 4 января. Кипяток хлынул во дворы и вытек на дороги. Залитыми оказались Караваевская улица и, частично, проспект Обуховской обороны.

- Авария на Караваевской, дом 2, со стороны школы номер 557, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Учитывая, что на месте прорыва образовалась промоина диаметром в пару метров, похожая больше на кратер вулкана, то напор был сильным, а диаметр аварийной трубы большим. Припаркованные рядом с местом аварии машины по колеса погрузились в горячую воду.

- Да, действительно по адресу улица Караваевская, дом 8, ночью произошел прорыв трубы теплоносителя диаметром 500 миллиметров. В настоящий момент последствия аварии практически ликвидированы, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь «Теплосети» Дмитрий Шарунов.

В зоне аварии оказались два дома. Горячая вода там есть, а тепло подается по резервной схеме. Ремонт должен завершиться до 1:00 ночи 5 января.

ИСТОЧНИК KP.RU