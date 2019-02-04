В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу
И вновь в Петербурге коммунальная авария. На этот раз трубу с горячей водой прорвало в Рыбацком. Все произошло около двух часов ночи 4 января. Кипяток хлынул во дворы и вытек на дороги. Залитыми оказались Караваевская улица и, частично, проспект Обуховской обороны.
- Авария на Караваевской, дом 2, со стороны школы номер 557, - сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Учитывая, что на месте прорыва образовалась промоина диаметром в пару метров, похожая больше на кратер вулкана, то напор был сильным, а диаметр аварийной трубы большим. Припаркованные рядом с местом аварии машины по колеса погрузились в горячую воду.
- Да, действительно по адресу улица Караваевская, дом 8, ночью произошел прорыв трубы теплоносителя диаметром 500 миллиметров. В настоящий момент последствия аварии практически ликвидированы, - сообщил корреспонденту «КП-Петербург» пресс-секретарь «Теплосети» Дмитрий Шарунов.
В зоне аварии оказались два дома. Горячая вода там есть, а тепло подается по резервной схеме. Ремонт должен завершиться до 1:00 ночи 5 января.
ИСТОЧНИК KP.RU