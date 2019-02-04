2019-02-04T10:32:55+03:00
Происшествия

31-летний безработный петербуржец споил и изнасиловал восьмиклассницу

Мужчина уже задержан, ему предъявлено обвинение
Петр КИБЕР
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31-летнего безработного подозревают в изнасиловании школьницы.31-летнего безработного подозревают в изнасиловании школьницы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Сексуальным насилием закончился визит 15-летней школьницы в гости к 31-летнему мужчине. Хозяин споил девушку, а потом, воспользовавшись ее состоянием, удовлетворил свои сексуальные потребности.

- Заявление в полицию подала мать пострадавшей, - сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

60-летняя женщина, которая работает врачом в детской больнице, рассказала, что 21 января ее дочь была в гостях у знакомого мужчины, проживающего в доме 9/1 по проспекту Культуры. По словам матери, нигде не работающий хозяин квартиры споил и изнасиловал школьницу.

Почему в полицию женщина пришла только сейчас – не поясняется, зато известно, что пострадавшая – трудный ребенок и состоит на учете у психиатра и в службе по делам несовершеннолетних.

В настоящее время подозреваемый задержан, ему предъявлено объявление. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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