2019-02-04T10:58:19+03:00
Происшествия

На Науки две «зубные феи» ограбили стоматологию

Двое мужчин вынесли из клиники всю выручку
Петр КИБЕР
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В Петербуге двое с ножом и пистолетом ограбили стоматологию.В Петербуге двое с ножом и пистолетом ограбили стоматологию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Неожиданный визит в стоматологию поздним вечером в воскресенье, 3 февраля, нанесли двое злоумышленников. Мужчины пришли не лечить зубы, а поправить свое материальное положение. Ворвавшись в помещение, они забрали всю выручку.

- Двое неизвестных преступников в масках вошли в стоматологическую клинику, расположенную на проспекте Науки, где, угрожая предметом, похожим на пистолет, и ножом 35-летней администратору-кассиру похитили 47 824 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

После ограбления злодеи не стали долго ждать и скрылись. Напуганная женщина-кассир вызвала полицию. Когда стражи порядка прибыли на месте, преступников и след простыл. Сейчас их усиленно ищут. По факту вооруженного нападения на стоматологию возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

ИСТОЧНИК KP.RU

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