Машина реанимации встала в пробке из-за брошенного на дороге снега

СЕГОДНЯ 11:16 2019-02-04T11:20:02+03:00

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Неприятный сюрприз от дорожных служб получили с утра жители Приморского района Петербурга. Коммунальщики, чистившие снег, не сгребли его с дороги, а бросили поперек улицы. Убирать сугробы пришлось самим водителям.

- Пересечение пр. Королёва и ул. Уточкина. Снегоуборочные машины покидали снег и уехали, - пишут возмущенные горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Такого автомобилисты никак не ждали. А учитывая, что проблема обнаружилась утром, в час пик, когда люди ехали на работу, на дороге мгновенно собралась огромная пробка. Перемахнуть сугробы не рискнула и машина реанимации, вместе со всеми вставшая в заторе.

Прорваться решил только таксист, но его «Солярис» тут же завяз в снегу. Чтобы выбраться из ловушки, устроенной коммунальщиками, водителям, у которых в багажниках были лопаты, пришлось самим разгрести завалы.

Напомним, что накануне вице-губернатор Николай Бондаренко заявил о переходе на особый, усиленный режим работы.

ИСТОЧНИК KP.RU