В честь китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку

СЕГОДНЯ 13:43 2019-02-04T13:43:18+03:00

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С каждым годом все больше и больше китайских туристов приезжает в Петербург. При этом поток путешественников не ослабевает и зимой. А многие граждане КНР перебираются в Северную столицу на постоянное место жительства из-за учебы или работы. Для них, а также для укрепления культурных связей между народами, на Дворцовом мосту включают подсветку в честь китайского Нового года.

- Эта акция – неотъемлемая часть ставшего уже традиционным городского фестиваля «Китайский Новый год – веселый праздник весны», - сообщает пресс-служба комитета по внешним связям Петербурга.

Сами мероприятия по поводу празднования начались еще 24 января и завершатся только 22 февраля. А подсветка будет гореть с 4 по 19 февраля. Включение красных ламп намечено на 17:25, но время может незначительно сдвинуться из-за технических моментов.

ИСТОЧНИК KP.RU