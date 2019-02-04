2019-02-04T14:23:00+03:00
Общество

В Смольном обсудили вопрос снижения смертности

Планируется более чем в два раза увеличить профилактические осмотры в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Смольном обсудили меры по снижению смертности населения Фото: архив "КП"В Смольном обсудили меры по снижению смертности населения Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В 2018 году в Петербурге увеличилось количество смертей. За прошлый год в Северной столице умерли 61,7 тысячи петербуржцев, что на тысячу человек больше, чем годом ранее. Для того чтобы исправить эту печальную тенденцию 1 февраля в Смольном состоялось заседание межведомственной комиссии, которая обсудила возможные меры, направленные на снижение смертности населения.

- Главная задача – снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшить младенческую смертность, - заявила на заседании вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По словам Митяниной, основная идея нового направления заключается в том, чтобы сделать акцент на более ответственном отношении общества к своему здоровью. В планах правительства более чем в два раза увеличить охват населения профилактическими осмотрами.

Один из важных пунктов проекта – внедрение бережливых технологий, то есть создание комфортной среды в поликлиниках, чтобы люди не просиживали часами в очередях, легко проходили диспансеризацию. Кроме того, предлагается популяризовать мобильные способы диагностики в оказания помощи в населенных пунктах. Все это должно повлиять на смертность населения в городе, снизив нынешние показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петербуржец вырастил 86 кустов конопли в квартире на Петроградке
Глава Фрунзенского района Петербурга ушел в отставку
Второй день рождения: На Выборгской набережной мужчину едва не убило глыбой льда
Следком показал захватывающее видео крупного ограбления в Петербурге
В Петербурге осудили полицейских, вымогавших 100 тысяч у подозреваемого в краже канализационных люков
Ленобласть оказалась в тройке лучших для болотного туризма
«КамАЗы» со снегом встали в очередь на снегоплавильный пункт в Петербурге
Проведение матчей ЕВРО-2020 в Петербурге обойдется в почти в 1,5 миллиарда рублей
В честь китайского нового года на Дворцовом мосту включат красную подсветку
В комитете по здравоохранению Петербурга идут обыски
Жилинспекция рассказала, на что больше всего жаловались петербуржцы
Машина реанимации встала в пробке из-за брошенного на дороге снега
На Науки две «зубные феи» ограбили стоматологию
31-летний безработный петербуржец споил и изнасиловал восьмиклассницу
В Рыбацком прорвало трубу: кипяток залил проспект Обуховской обороны и Караваевскую улицу
В Петербурге экстренно ввели особый режим уборки города
Туктамышева разделась перед «Ижсталью»