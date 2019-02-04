В Смольном обсудили вопрос снижения смертности

СЕГОДНЯ 14:23 2019-02-04T14:23:00+03:00

Планируется более чем в два раза увеличить профилактические осмотры в Петербурге

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В 2018 году в Петербурге увеличилось количество смертей. За прошлый год в Северной столице умерли 61,7 тысячи петербуржцев, что на тысячу человек больше, чем годом ранее. Для того чтобы исправить эту печальную тенденцию 1 февраля в Смольном состоялось заседание межведомственной комиссии, которая обсудила возможные меры, направленные на снижение смертности населения.

- Главная задача – снизить смертность трудоспособного населения от двух основных причин – сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а также уменьшить младенческую смертность, - заявила на заседании вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

По словам Митяниной, основная идея нового направления заключается в том, чтобы сделать акцент на более ответственном отношении общества к своему здоровью. В планах правительства более чем в два раза увеличить охват населения профилактическими осмотрами.

Один из важных пунктов проекта – внедрение бережливых технологий, то есть создание комфортной среды в поликлиниках, чтобы люди не просиживали часами в очередях, легко проходили диспансеризацию. Кроме того, предлагается популяризовать мобильные способы диагностики в оказания помощи в населенных пунктах. Все это должно повлиять на смертность населения в городе, снизив нынешние показатели.

ИСТОЧНИК KP.RU